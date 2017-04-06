На Закарпатье вандалы повредили флаг Венгрии – Климкин

На Закарпатье, неподалеку Берегового, был поврежден вандалами флаг Венгрии.

Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«С огорчением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Берегового. Решительно осуждаю этот акт вандализма. Делаем все, чтобы найти виновных», – написал он.

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О подробностях инцидента пока не сообщается.

С огорчением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Береговая.Решительно осуждаю этот акт вандализма.Делаем все, чтобы найти виновных — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017 г.

Отметим, в последнее время в Украине участились случаи вандализма. В частности, в марте на Львовщине в селе Подкамень неизвестные осквернили на кладбище могилы поляков, жестоко убитых во времена Второй мировой войны. На центральном кресте злоумышленники оставили надпись "Смерть ляхам!".