На Львовщине вандалы облили краской могилы на польском кладбище и оставили оскорбительные надписи (фото)

13:28, 12 марта 2017
Общество
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Вандалы на центральном кресте оставили надпись "Смерть ляхам".

На главном кресте неизвестные оставили надпись

На Львовщине в селе Подкамень неизвестные осквернили на кладбище могилы поляков, жестоко убитых во времена Второй мировой войны. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на странице сообществе "Варта1" в Facebook.

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Зинкевич также сообщил, что на центральном кресте злоумышленники оставили надпись "Смерть ляхам"!

"Вандалы на кладбище в селе Подкамень Львовской области зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибших поляков", - написал он.

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Теги: #Львов#кладбище