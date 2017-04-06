Стычки в Полтаве: ранеными оказались АТОшники (фото, видео)

В центре Полтавы накануне вечером жители многоэтажки вышли на мирную акцию протеста - отстоять проход через арку в доме, которая закончилась массовой дракой, передает ТСН.

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Ранен в Полтаве митингующий находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В больницах также еще двое пострадавших, один из них - это патрульный.

Раненым ножом в столкновениях вокруг застройки в Полтаве оказался АТОшник Александр Коба. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации после двух операций. Хирургическое вмешательство также провели втором раненому, который также оказался ветераном АТО.

Отметим, накануне вечером акция протеста жителей многоэтажки против застройки единственного прохода из двора переросла в столкновения со слезоточивым газом между активистами и охранниками из частной фирмы. Пришлось вмешиваться полиции.

Все началось с мирной акции протеста жителей многоэтажки. Около трех сотен человек выступали против застройки так называемой арки "Газетного ряда" - территории, где на протяжении многих лет работали торговцы прессой. После того, как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.