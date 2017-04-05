В Полтаве протестуют против застройки арки газетного ряда: произошли стычки, есть раненые - СМИ (фото)

В Полтаве около 19:00 возле газетной арки на улице Соборности началась акция протеста против ее застройки. Впоследствии между активистами и теми, кто ее охранял произошла стычка. Об этом сообщает местный портал Kolo.News.

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По информации издания, титушки распылили в толпе газ, но люди их отогнали. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв и выстрелы.

Активисты пытались сломать "бункер" (железную конструкцию - ред.) в арке. Внутри сидят люди, которые продолжают поливать активистов жидкостью, похожей на топливо.

Журналист с места события сообщает, что раненый боец АТО, активист Александр Коба. По словам Анатолия Ханка, заместителя председателя облсовета, у Кобы ножевые ранения.

Полиция пыталась утихомирить конфликт, вследствие чего один полицейский получил травму лица, его забрала скорая.

Всего на месте событий собралось около тысячи человек.

По данным vpoltave.info, это не первая акция против застройки в этом месте. Оборудовать место под бизнес в арке представители ООО "Степаненко" пытались неоднократно, но общественность и политические силы были против. В последний раз - снесли силой конструкцию, а металлические ворота отнесли под стены Полтавского горсовета.