В центре Одессы ночью подожгли внедорожник (фото, видео)

В Одессе в ночь на 5 апреля правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге внедорожника Range Rover в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 4.00 во время патрулирования Приморского района Одессы патрульные услышали взрыв на улице Екатерининской.

«Благодаря эффективному применению оперативных мероприятий, патрульным удалось задержать автомобиль Hyndai, водитель и пассажир которого обоснованно подозреваются в поджоге внедорожника Range Rover», - рассказали в пресс-службе.

При осмотре салона Hyndai правоохранители обнаружили пульт дистанционного управления и радиоуправляемое зажигательное устройство. Данные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Подозреваемых передали следователям для проведения процессуальных действий.

«Известно, что задержанные мужчины подозреваются в совершении целого ряда подобных преступлений в Одесской области», - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС сообщили, что примерно в 3:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Екатерининской.

В 3:28 спасатели локализовали и в 3:33 ликвидировали возгорание иномарки. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, лобовое стекло, левое крыло, передний бампер и обшивка салона. Пострадавших нет.

Читайте такжеВ Ужгороде неизвестные подожгли Mercedes-Benz полковника полиции - СМИ

В отделе коммуникаций ГУ НП в области УНИАН также сообщили, что в Приморский отдела полиции поступило заявление от 48-летнего местного жителя, о принятии мер реагирования к злоумышленникам, которые подожгли припаркованный во дворе дома Range Rover.

«Патрульными задержан автомобиль, водитель и пассажир которого обоснованно подозреваются в поджоге внедорожника. Ими оказались двое мужчин в возрасте 25-ти и 36-ти лет», - рассказали в отделе.

Установлено, что мужчины облили автомобиль зажигательной смесью и подожгли, после чего скрылись.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, у одного из задержанных было при себе удостоверение сотрудника общественной организации «Безопасный город», у представителей которой в конце марта произошел конфликт с сотрудниками Управления патрульной полиции Одессы.

Ранее в Одессесожгли Lexus с бизнесменом внутри.