В Одесской области СБУ изъяла около 30 тонн некачественных контрафактных ядохимикатов

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли около 30 тонн некачественных контрафактных ядохимикатов.

Как сообщили УНИАН Управлении СБУ в Одесской области, правоохранители разоблачили и пресекли масштабное производство контрафактных агрохимикатов.

Отмечается, что производство пресечено сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

В частности, правоохранители установили, что на одном из сельскохозяйственных производств в Беляевском районе злоумышленники организовали нелегальное изготовление аграрных биологических средств без соответствующих разрешительных документов.

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«Дельцы сбывали фальсификат на территории региона, а также в других областях Украины», - сообщили в УСБУ.

Во время обысков на нелегальном производстве 4 апреля оперативники спецслужбы изъяли около 30 тонн некачественного и опасного удобрения, а также - оборудование для изготовления и упаковки фальсификата. Подчеркивается, что изъятая продукция не соответствует существующим стандартам, маркировка ее нарушает требования действующего законодательства.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.177 (Нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) УК Украины. Расследование продолжается.

Ранее в СБУ сообщили, что на Луганщине химзавод сливал в реку тонны вредных отходов.