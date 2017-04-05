Контрабандисты совершенствуются: товары перевозят с GPS-навигатором (фото)

11:06, 05 апреля 2017
Происшествия
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Товар обнаружили в грузовом поезде, в пункте пропуска “Владимир-Волынский”.

Фото УНИАН

На днях, служащие Львовского отряда обнаружили на Волыни спрятанные сигареты с GPS-навигатором.

Об этом сообщает “Справжня Варта” со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Товар обнаружили в грузовом поезде, в пункте пропуска “Владимир-Волынский”. Находка, которая должна была быть доставлена таким образом из Украины в Польшу, была спрятана в одном из грузовых вагонов поезда, под рудой.

Пограничники обнаружили почти 2000 пачек сигарет в пакетах, без акцизных марок, но с телефоном "Nokia” и GPS-трекером, который служил для контрабандистов “картой сокровищ”. Если бы контрабанда была доставлена через границу, ее бы легко смогли отыскать злоумышленники.

Весь найденный товар изъяли, стоимость контрабанды подсчитывают.

varta.com.ua

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Теги: #Львов#контрабанда