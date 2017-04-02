Полиция назвала подозреваемого в убийстве адвоката в Ривненской области

В Ривненской области полицейские устанавливают обстоятельства убийства адвоката Виты Шаблий и ранение ее мужа, бывшего начальника областной милиции Вячеслава Чайки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации полиции Ривненской области, в субботу, 1 апреля, около 20.00 в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи города Дубно о том, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

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Местные СМИ сообщили, что в доме на улице Жуковского стреляли в адвоката и кандидата на должность городского головы Дубно на прошлых выборах - 43-летнюю Шаблий. От полученных ранений женщина скончалась. Во время стрельбы также ранили Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ривненской области.

В Отделе коммуникации полиции Ривненской области корреспонденту УНИАН эту информацию подтвердили.

Пока основной версией совершения преступления являются личные неприязненные отношения в семье. По информации Отдела коммуникации, личность злоумышленника установлена, но его еще не задержали.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Ривненской области Сергей Волков, причастным к совершению этого преступления может быть старший сын потерпевшего от первого брака. После развода между 55-летним мужчиной и его бывшей женой с детьми складывались напряженные и неприязненные отношения. По предварительной версии, сын четыре раза попал в отца из огнестрельного оружия и убил его жену. В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли гильзы от пистолета.

Начато досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией преступления по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.