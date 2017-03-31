В кабинете одного из руководителей Антимонопольного комитета при обысках нашли водку из "ЛНР" (фото)

В ходе обысков по делу против дистрибьютора сигарет компании "Тедис Украина" (ранее - "Мегаполис Украина") на складах фирмы на рынке "Юность" в Киеве нашли водку, произведенную в "ЛНР".

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник.

Такая же водка была обнаружена в кабинете одного из руководителей Антимонопольного комитета Украины, где тоже прошли следственные действия по этому делу.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генпрокуратура проводила обыски в Антимонопольном комитете.

Следственные действия АМК связаны с делом компании «Тедис Украина», которая является «монопольным» дистрибьютором табачных изделий и принадлежит гражданину РФ Игорю Кесаеву.

Как заявил Луценко, «досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (сейчас – «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу".

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Луценко объяснил, что несмотря на свои обязанности, возложенные на них законом, руководители АМКУ не предпринимали мер для демонополизации рынка, чем, по мнению следствия, «способствовали монопольному положению компании «Мегаполис» - «Тедис Украина».

По данным генпрокурора, несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. При этом для удержания монопольного положения фирма получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что руководство АМКУ сегодня отсутствует на работе, и выразил уверенность, что оно должно быть отправлено в отставку.