Глава Антимонопольного комитета заявляет, что находится в командировке в Вашингтоне по согласованию правительства

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявляет, что находится в командировке в Вашингтоне по согласованию Кабинета министров и Министерства иностранных дел и готов предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

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Об этом говорится в его комментарии, которым располагает УНИАН.

"Ночью сообщили об обыске в АМКУ. Безусловно, предоставим всю необходимую информацию и содействие правоохранительным органам для выполнения ими их задач. А Антимонопольный комитет будет продолжать выполнять свои задачи на основании, в частности, законов "Об Антимонопольном комитете Украины" и "О защите экономической конкуренции"", - заявил Терентьев.

Он добавил, что АМКУ является независимым органом со специальным статусом.

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"Специальный статус по закону заключается в особом порядке назначения главы комитета и государственных уполномоченных, а также в специальных процессуальных принципах деятельности органа. Решения принимаются коллегиально, а размер потенциальных штрафных санкций имеет только верхний предел в 10% от годовой выручки субъекта. При размере штрафа принимаются во внимание множество объективных факторов, которые влияют на конечный фактический размер штрафа", - пояснил глава АМКУ.

Также он прокомментировал следственные действия, связанные с делом компании «Тедис Украина».

"16 декабря 2016 года после расследования и длительного рассмотрения вопроса на заседании комитета было принято решение по делу злоупотребления монопольным положением ООО "Тедис Украина". После штрафа, наложенного на ОАО "Газпром", - это наибольший размер штрафа в истории комитета - 431 млн грн. По состоянию на настоящее время штраф не уплачен, поскольку "Тедис Украина" обжаловало решение комитета в Хозяйственный суд. 16 марта 2017 года было первое заседание (истца представляет Бараш М.Я. от имени юридической фирмы)", - сообщил Терентьев.

"В течение срока расследования АМКУ неоднократно обращался к органам государственной власти, правоохранительным органам и субъектам хозяйствования для получения полной информации, которая могла бы помочь в расследовании. В частности, в части информации о бенефициарных владельцах "Мегаполис/Тедис". Типичный ответ - "информации нет". Если она сейчас появилась - будем благодарны правоохранительным органам за ее предоставление", - добавил он.

В этой связи Терентьев подчеркнул, что готов лично предоставить комментарии.

"Сейчас нахожусь в командировке в Вашингтоне по приглашению Федеральной торговой комиссии, Департамента юстиции США и Правового союза США по конкуренции. Вернусь в субботу вечером", - сообщил глава АМКУ.

Также он уточнил, что командировки ему согласовывает МИД и Кабмин.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генпрокуратура проводила обыски в Антимонопольном комитете.

Следственные действия АМК связаны с делом компании «Тедис Украина», которая является «монопольным» дистрибьютором табачных изделий и принадлежит гражданину РФ Игорю Кесаеву.

Как заявил Луценко, «досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (сейчас – «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу".

Луценко объяснил, что несмотря на свои обязанности, возложенные на них законом, руководители АМКУ не предпринимали мер для демонополизации рынка, чем, по мнению следствия, «способствовали монопольному положению компании «Мегаполис» - «Тедис Украина».

По данным генпрокурора, несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. При этом для удержания монопольного положения фирма получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что руководство АМКУ сегодня отсутствует на работе, и выразил уверенность, что оно должно быть отправлено в отставку.