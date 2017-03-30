В Москве у аэропорта "Домодедово" пожарная машина сбила 8 человек, есть погибший (видео)

Пожарная автоцистерна сбила несколько человек в районе московского аэропорта "Домодедово", один пешеход погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ГУ МЧВД по Московской области рассказали, что ДТП случилось на 44-м километре дороги аэропорт Домодедово — Аэротель.

По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку. Четверо человек были госпитализированы.

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Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов позднее сообщил, что двух пострадавших в ближайшее время переведут в военный госпиталь. По его словам, жизни остальных ничто не угрожает, они получили легкие травмы.

О 7 пострадавших из-за наезда машины сообщает Русская служба ВВС.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что причиной ДТП стал гипертонический криз у водителя. В "Домодедово" рассказали, что сотрудничают с полицией, чтобы установить все факты происшествия.

Ранее в Киеве на Лесном массиве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух девочек.