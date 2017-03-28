МВД объявило предполагаемого сообщника убийцы Вороненкова в розыск

Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец объявлен в розыск. Об этом свидетельствует анкета на сайте МВД, обновленная 28 марта в 12:12.

Ранее журналистка Алена Лунькова сообщила, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова приехал в Киев не один. По ее словам, с киллером был еще один "экс-донбассовец" Ярослав Левенец, позывной "Хантер".

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Как сообщили в "Правом секторе", вероятного сообщника киллера Вороненкова Левенца забрали на допрос после убийства, затем он исчез.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе.