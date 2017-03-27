Португалец пытался вывезти из Украины старинную саблю начала 19 века

Старинную саблю предварительно начала 19-го века, которую пытался незаконно переместить через границу гражданин Португалии, обнаружили вчера пограничники Луцкого отряда во взаимодействии с сотрудниками СБУ.

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Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, старинный предмет обнаружили в конструктивных особенностях автомобиля «Мерседес», который направлялся из Украины через пункт пропуска «Ягодин».

Предварительную информацию о возможном незаконном перемещении культурных ценностей с территории Украины пограничники получили заранее от сотрудников СБУ.

Саблю, украшенную, вероятно, драгоценными камнями, и футляр для нее водитель спрятал под обшивкой багажного отделения автомобиля. Нарушителя вместе с обнаруженным предметом передали в СБУ, говорится в сообщении.