В центре Киева неизвестные обстреляли авто, пострадавшего забрала "скорая" в критическом состоянии
22:57, 25 марта 2017Происшествия
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Стрельба произошла на столичном Печерске.
Инцидент произошел на столичном Печерске / dtp.kiev.ua
В Киеве на Печерске сегодня, 25 марта, неизвестные обстреляли автомобиль. В результате стрельбы пострадал мужчина, пишет dtp. kiev.ua.
Отмечается, что пострадавшего в критическом состоянии забрала в реанимацию карета скорой помощи. На месте инцидента работают правоохранители.
Напомним, несколько дней назад в центре столицы был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений. Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России.
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