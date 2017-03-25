В центре Киева неизвестные обстреляли авто, пострадавшего забрала "скорая" в критическом состоянии

В Киеве на Печерске сегодня, 25 марта, неизвестные обстреляли автомобиль. В результате стрельбы пострадал мужчина, пишет dtp. kiev.ua.

Отмечается, что пострадавшего в критическом состоянии забрала в реанимацию карета скорой помощи. На месте инцидента работают правоохранители.

Напомним, несколько дней назад в центре столицы был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений. Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России.