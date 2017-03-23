Убийство Вороненкова: киллер совершил 7 или 8 выстрелов

Киллер, застреливший экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева, совершил 7 или 8 выстрелов и попал жертве в живот и шею. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник полиции Андрей Крищенко, ссылаясь на предварительные данные врачей.

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“Примерно киллер совершил 7 или 8 выстрелов. По предварительному осмотру врача, у него 3 или 4 огнестрельных ранения: в живот и шею. Это я еще говорю о предварительном осмотре, без вскрытия”, - заявил он.