Очевидцы опубликовали кадры первых минут после убийства Вороненкова (видео)
14:31, 23 марта 2017Происшествия
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В Сети появилось видео, которое зафиксировало первые секунды после убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева.
На кадрах, опубликованных на канале KyivOperativ, видно, что рядом с Вороненковим лежал раненый человек, и встать ему помогают полицейские. Другой раненый лежит поодаль, ближе к входу в отель, между автомобилями.
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