СБУ объявила заочное подозрение "главе республиканского банка ДНР"

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение председателю псевдоструктуры – так называемого «центрального республиканского банка» «ДНР».

Как сообщили в пресс-центре СБУ, собранные спецслужбой доказательства стали основанием для объявления злоумышленнице заочного подозрения в финансировании терроризма.

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«Злоумышленница с 2014 года аккумулировала денежные средства на счетах «банка» с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что полученные деньги боевики использовали для ведения военных действий против Вооруженных сил Украины, задействованных в районе проведения АТО. Следственные действия продолжаются.

Ранее суд разрешил заочное расследование в отношении самозваного "губернатора Донбасса" Губарева.