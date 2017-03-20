В Харькове пьяный водитель "Мерседеса" сбил насмерть двух пешеходов

В Харькове пьяный водитель на автомобиле смертельно травмировал двух пешеходов, сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 19 марта, в 18:05 на проспекте Юбилейном в жилом микрорайоне Салтовка.

Читайте такжеВ Харькове трамвай "задрифтувал" и перекрыл дорогу (фото)

По сведениям полиции, 30-летний водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь по проспекту Юбилейному в направлении проспекта Льва Ландау, совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину. Пострадавшие от полученных травм погибли на месте происшествия.

Сразу после ДТП автомобиль «Фольксваген» под управлением 44-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, еще раз переехал погибшую женщину. Установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» находился в нетрезвом состоянии.

Личности пешеходов, а также обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.