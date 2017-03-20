На Тернопольщине после ДТП пассажир автомобиля до смерти забил водителя другого

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в дежурную часть Збаражского отделения полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что в лечебное учреждение бригадой скорой помощи был доставлен 44-летний житель Тернополя, который скончался в реанимационном отделении.

Читайте такжеНа блокпосту вблизи Счастья со стрельбой задержали авто, которое сбило военного

Выездом следственно-оперативной группы и проведенными мероприятиями установлено, что накануне ночью между селами Колодно и Зарудье Збаражского района 19-летний житель областного центра, водитель автомобиля «Фольсваген Транспортер» допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 21154», который был припаркован на проезжей части без включенных габаритов и за рулем которого находился 44-летний житель Тернополя.

Читайте такжеВ Тернополе три человека избили депутата горсовета и полицейского

После столкновения между участниками ДТП произошла драка. В результате 22-летний житель села Гниздычне Збаражского района, который был пассажиром микроавтобуса, нанес телесные повреждения 44-летнему мужчине. Последний был госпитализирован в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти его. Проведенное вскрытие показало – причиной смерти стало массивное внутреннее кровотечение, вызванное закрытой тупой травмой живота с разрывом брыжейки толстого кишечника.

Полиция уже сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) 22-летнему пассажиру авто.