В Ивано-Франковске арестовали информатора террористической организации "ЛНР".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сегодня по ходатайству органов досудебного расследования в Ивано-Франковске взяли под стражу 48-летнего жителя Луганской области, которого подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.258-3 (участие в террористической группе, организационное и иное содействие деятельности террористической группы), ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов и взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что злоумышленник информировал террористов о дислокации и перемещении военной техники Вооруженных сил Украины в зоне АТО.

Кроме этого, по месту жительства он хранил боеприпасы и взрывные устройства, которые в ходе проведения обыска были изъяты сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области.