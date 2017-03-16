Взрыв на "Запорожкоксе": людей отбросило в пределах 50 метров от эпицентра (видео)

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, сейчас известно, что ни один работник самого коксохимического предприятия не пострадал, а все погибшие были рабочими подрядной организации, которая осуществляла демонтаж химической установки по очистке коксового газа от различных соединений, в частности бензола. По предварительной версии, бензол и взорвался.

"Взрыв был достаточно мощный – людей откинуло в пределах 50 метров от места взрыва. Надо точно понять, что это было", - рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

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В службе по охране труда подчеркивают, что никакой угрозы окружающей среде инцидент не несет. "Там не было вещества, которое бы несло какие-то последствия. Завтра мы будем более точно знать, что в той емкости хранилось, но по той информации, которой территориальное управление наше владеет, никакой опасности нет", - заявил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва на "Запорожкоксе" три человека погибли на месте, еще один пострадавший – в карете скорой медицинской помощи.

По предварительной версии, несчастный случай произошел вследствие грубого нарушения требований правил охраны труда.

Сейчас на "Запорожкоксе" создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии.