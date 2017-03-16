Взрыв на "Запорожкоксе": людей отбросило в пределах 50 метров от эпицентра (видео)
На территорию завода "Запорожкокс", где днем произошел взрыв, никого не пускают. Администрация предприятия не дает никаких комментариев, поэтому журналисты вынуждены пользоваться неофициальной информацией.
Как говорится в сюжете ТСН.19:30, сейчас известно, что ни один работник самого коксохимического предприятия не пострадал, а все погибшие были рабочими подрядной организации, которая осуществляла демонтаж химической установки по очистке коксового газа от различных соединений, в частности бензола. По предварительной версии, бензол и взорвался.
"Взрыв был достаточно мощный – людей откинуло в пределах 50 метров от места взрыва. Надо точно понять, что это было", - рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.
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В службе по охране труда подчеркивают, что никакой угрозы окружающей среде инцидент не несет. "Там не было вещества, которое бы несло какие-то последствия. Завтра мы будем более точно знать, что в той емкости хранилось, но по той информации, которой территориальное управление наше владеет, никакой опасности нет", - заявил чиновник.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва на "Запорожкоксе" три человека погибли на месте, еще один пострадавший – в карете скорой медицинской помощи.
По предварительной версии, несчастный случай произошел вследствие грубого нарушения требований правил охраны труда.
Сейчас на "Запорожкоксе" создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии.