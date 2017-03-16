На Львовщине школьницы спасли подростка от смертельного задания "синих китов" (видео)

Как говорится в сюжете "ТСН.Ночь" за 15 марта, девочки отбили товарища у смертоносных "синих китов". В городе Стебник на Львовщине участника виртуальной игры с фатальными последствиями остановили за шаг до самоубийства.

13-ти летний Максим в соцсетях написал прощальное письмо, забрался на крышу девятиэтажки, но его вовремя заметили. Увидев его прощальный пост в соцсети, школьные подруги позвонили своему другу и узнали, что он уже на крыше, после чего бросились туда.

Читайте такжеВ Харькове спасли 13-летнюю девочку, которая принимала участие в смертельном квесте "синий кит"

Находясь на многоэтажке, парень не подпускал мать и согласился говорить только с Мартой и Софией, которые подошли к нему и начали говорить ему теплые слова поддержки.

В целом спасательная операция длилась около двух часов. Предотвратить беду помог чай и обман.

Подробнее о том, как это было, смотрите в сюжете.