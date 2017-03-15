Полиция озвучила свою версию стычек с блокадчиками возле Константиновки: открыла огонь в воздух (видео)
Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа
Сегодня около 16.30 на блокпосте возле Константиновки для проверки была остановлена автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом.
Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва через блокпост, утверждают в ГУ НП в Донецкой области.
"Группа агрессивно настроенных лиц двинулась на полицейских, которые несли службу на блокпосту. Граждане отодвинули ограждающие плиты и пытались убрать служебный автомобиль, который ограничивал движение на блокпосте", - говорится в сообщении полиции.
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В ГУ НП в Донецкой области рассказали, что граждане нецензурно выражались в адрес полицейских и препятствовали выполнению служебных обязанностей. "Один из активистов распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами глаз", - заявили силовики.
"Полицейские предупредили о запрете приближаться к стратегическому объекту на определенное расстояние и праве использования оружия согласно Закону "О Национальной полиции". Однако граждане не реагировали на предупреждения, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух", - отмечается в сообщении.
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