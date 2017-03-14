СБУ разоблачила присвоение более 30 миллионов работниками "Киевпастранса" (фото)

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, должностные лица заключили ряд договоров с фиктивными предприятиями на приобретение топлива и запчастей.

«Несмотря на полную оплату, товары не поставлялись или поставлялись по значительно завышенной стоимости. Полученные субъектами хозяйствования средства частично переводились в наличные и распределялись между заинтересованными лицами», - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели 29 обысков в служебных и жилых помещениях фигурантов уголовного производства. Во время обысков изъяты документы и носители информации, подтверждающие противоправные сделки.

Открыто уголовное производство по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ раскрыла коррупционную схему регионального филиала "Укрзализныци" на 20 миллионов.