Восьмиклассник пытался выброситься с крыши девятиэтажки на Львовщине (фото)

В городе Стебник на Львовщине 13 марта около 12.00 школьник поднялся на крышу девятиэтажного дома и пытался совершить суицид.

Об этом сообщила полиция области.

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"Парень вел себя агрессивно, никого к себе не подпускал. Нам помогла девочка, которая дружила с парнем. Она поднялась к нему на крышу и после длительного общалась в конце концов убедила его отойти от края дома, после чего правоохранителям совместно со спасателями удалось снять его с крыши", – рассказали в полиции.

Отмечается, что парень не пострадал и сейчас находится под наблюдением врачей, с ним работают психологи.

Правоохранители устанавливают причины подобного поступка школьника и решают вопрос об открытии уголовного производства.