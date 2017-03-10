Во Львовской области вандалы повредили памятник Ивану Франко (фото)

В с. Лишня Дрогобычского района под покровом ночи вандалы надругались над памятником Ивану Франко, установленном на перекрестке дорог, передает ZIK.

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Злоумышленники отпилили запястье руки памятника. На место происшествия выезжали районные чиновники, депутат Львовского областного совета от Дрогобыччины Михаил Задорожный.

Следственно-оперативная группа Дрогобычской полиции проводит расследование.

Напомним, 10 января на Львовщине неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.