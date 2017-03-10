Названа предварительная причина взрыва на шахте во Львовской области

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"После осмотра места трагедии экспертной, государственным и другими ведомственными комиссиями было выявлено, что к отпускной лебедке было задействовано кабель, который не соответствовало правилам эксплуатации и правилам безопасности работы в шахте", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеВзрыв на шахте "Степная": Львовский облсовет выделил 1,7 миллиона пострадавшим шахтерам и семьям погибших горняков

По словам Волынца, 10 метров этого кабеля просто исчезли на стыке лавы и конвейерного 119 штрека. Это, по его мнению, было сделано для того, чтобы скрыть одну из реальных причин аварии.

"По моему мнению, научно-технический центр в г. Львов, согласовывая схему проветривания на 133 лаве и прилегающих выработках, допустил ошибку. Этим и была заложена мина замедленного действия, которая сработала в момент совпадения двух факторов: высокий уровнь метана и наличие искры", - убежден он.

Поэтому, продолжил Волынец, некоторые шахтеры погибли в результате образованных газов после горения метана.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2017 года на шахте №10 "Степная" во Львовской области произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20 человек. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.