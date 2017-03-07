Взрыв на шахте "Степная": Львовский облсовет выделил 1,7 миллиона пострадавшим шахтерам и семьям погибших горняков

«Семьям погибших на шахте «Степной» горняков направят по 100 тыс. грн помощи из областного бюджета. Кроме этого, предусмотрело выделить по 60 тыс. грн шахтерам, которые сильно пострадали во время трагедии, а также по 40 тыс. грн - горнякам со средней степенью тяжести травм и по 20 тыс. грн - работникам шахты с легкими травмами», - сообщили в пресс-службе, добавив, что общая сумма помощи составляет 1,7 млн грн.

Также отмечается, что для выполнения данного решения были внесены изменения в Комплексную программу социальной поддержки отдельных категорий граждан.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта 2017 года, на шахте №10 "Степная" объединения госпредприятия "Львовуголь" произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 шахтеров и пострадали более 20 человек. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате возгорания воздушно-метановой смеси.

3 марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров выделил по 500 тыс. грн семьям шахтеров, погибших при взрыве на шахте. Также отмечалось, что общий объем помощи составит порядка 5,05 млн грн, которые будут из Резервного фонда госбюджета выделены Львовской облгосадминистрации.