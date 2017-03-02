Семьям погибших на Львовщине шахтеров выделят по полмиллиона гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после завершения заседания комиссии на шахте «Степная» во Львовской области. Также будет оказана поддержка травмированным горнякам.

Гройсман проинформировал, что на данный момент есть 19 пострадавших горняков, 4 из них доставлены в больницы Львова, другие находятся в Червоноградской городской больнице.

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«Если будет необходимость доставить пострадавших в Киев, будет организован самолет. Если необходимость в консультации – предоставим самолет из Киева», - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, на шахте №10 "Степная" объединения ГП "Львовуголь" сегодня произошел взрыв и обвал горной породы. В ГСЧС сообщили, что все горняки из шахты подняты на поверхность. Пока известно о гибели 8 человек.