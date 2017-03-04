Количество госпитализированных горняков шахты "Степная" возросло до 23 человек

Количество госпитализированных горняков шахты "Степная" ГП "Львовуголь" возросло до 23 человек.

Читайте такжеСемьям погибших на Львовщине шахтеров выделят по полмиллиона гривень

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 09:00 4 марта, на лечении в ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова находятся 23 горняка (3 марта были госпитализированы еще три горняка), пострадавшие 2 марта в результате взрыва на шахте.

Состояние 9 пострадавших - тяжелое, 14 - средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка.

Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

В ночь со 2 на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львов с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы были перевезены 20 человек, из которых 2 - в тяжелом состоянии.