В Харькове спасли 13-летнюю девочку, участвовавшую в смертельном квесте "синий кит"
Утром 6 марта возле дома №180 на проспекте Александровском пыталась покончить с собой 13-летняя харьковчанка.
Об этом сообщают источники NewsRoom в правоохранительных органах.
По данным полиции, около двух-трех недель назад в социальной сети "Вконтакте" школьнице пришло предложение "принять участие в игре". Девочка согласилась и получила задание привлечь к игре своих знакомых, однако вскоре страница "куратора" была заблокирована.
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Тем не менее, юная харьковчанка начала самостоятельно искать информацию о "синих китах", а затем приобрела канцелярский нож и вечером 5 марта ушла из дома с целью совершения самоубийства. Родители попытались самостоятельно найти дочь и не стали обращаться в полицию.
Утром следующего дня девочку, пытавшуюся перерезать себе вены, заметил экипаж патрульной полиции. Копы вызвали медиков, которые диагностировали у подростка незначительные резаные раны внутренней стороны левого предплечья, от госпитализации она отказалась.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, открыто уголовное производство по статье 120 УК Украины ("доведение до самоубийства").