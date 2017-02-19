"Синий кит": в Киеве две девочки-участницы "групп-смерти" в соцсети пытались прыгнуть с 16-этажки (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

Об исчезновении 15-летней девочки и оставленную ею предсмертную записку правоохранителям сообщила ее мама. Выяснилось, что она вместе с подругой были участниками так называемых "групп смерти" в социальных сетях. И вчера вечером должны были выполнить последнее задание - прыгнуть с многоэтажки.

"Выяснилось, что девочка за несколько часов до этого выключила телефон, удалила свой профиль в социальной сети, однако при проверке мы обнаружили, что она была участником нескольких "групп смерти", которые пропагандируют культ насилия и жестокости, и читала книгу о самоубийстве ", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

На поиски ребенка сразу ориентировали все патрули, личный состав территориального управления подняли по тревоге, привлекли спецподразделение и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"В конце концов, после нескольких часов поисков девочку с явными признаками переохлаждения и порезами рук мы нашли на последнем, 16 этаже, многоэтажки. Неподалеку обнаружили наушники и еще одну записку, в которой она написала свое последнее желание", - сообщил начальник сектора ювенальной превенции Шевченковского управления полиции Евгений Панченко.

Впоследствии полиция установила, что девочка вместе с подругой были участниками группы "Синий кит", выполняли задания, которые им предоставлял администратор, в частности наносили себе порезы на руках в виде кита, цифр и слова "да" - на ноге.

"В этот вечер они должны были выполнить последнее задание - покончить жизнь, прыгнув с многоэтажки или путем повешения. Вместе они поднялись на верхний этаж, одна из школьниц испугалась и ушла. Именно ее сначала разыскали полицейские, которым она рассказала, где может быть ее подруга. Однако на месте, где они разошлись, беглянки не было. На ее поиски ушло несколько часов - и в конце концов девочку нашли, она была в беспомощном состоянии и не могла объяснить, для чего это делает ", - отметил Андрей Крищенко.

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Ребенку сразу вызвали "скорую". При осмотре у нее обнаружили как новые, так и устаревшие порезы (надписи и рисунки) на руках и ногах. Ей оказали необходимую медицинскую помощь - и мама забрала ее домой. Сейчас с обеими девочками работают правоохранители и полицейские психологи.

По факту доведения девочки до самоубийства начато уголовное по ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Шевченковские правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, для установления фигурантов преступления привлекли работников киберполиции. Злоумышленникам, которые толкают детей к самоубийству, грозит до десяти лет заключения.

Правоохранители обращаются к родителям с просьбой больше времени проводить с детьми, интересоваться их делами, организовывать им интересный досуг и следовать советам полиции.