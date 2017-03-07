Полиция открыла производство из-за событий в Кривом Торце, где произошел конфликт между депутатом и блокадчиками

В ходе конфликта были нанесены телесные повреждения журналисту информационного агентства. Полицейскими все факты зарегистрированы, проводится проверка, говорится в сообщении ГУ НП в Донецкой области.

"Около 18.30 в дежурную часть Торецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец происходит конфликт между народным депутатом и участниками блокады, по поводу того, что депутат пыталась убедить прекратить блокирование железнодорожных путей. Народный депутат находилась со своим помощником, журналистом информационного агентства", - рассказали в полиции.

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Во время спора, как отмечается в сообщении, со стороны блокировщиков звучали оскорбления и угрозы в адрес народного депутата. Кроме того, неизвестные лица несколько раз бросили в нее яйцами. При этом, говорится в сообщении, на месте происшествия со стороны блокировщиков присутствовал другой народный депутат, который вступил в конфликт с журналистом.

"Представитель СМИ после инцидента обратился в полицию по поводу причинения ему телесных повреждений и завладения его личным имуществом народным депутатом со стороны блокировщиков", - сообщили в ГУ НП в Донецкой области.

По его обращению факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины.

В полиции также отметили, что на месте работала усиленная следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Во время первоочередных действий полицейские прекратили конфликт. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что железнодорожный путь на переезде станции "Кривой Торец" в пгт Щербиновка заблокирован с 10 февраля, также блокировщиками захвачен электровоз с 47 вагонами. По этим фактам следственным отделением Торецкого отделения полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия" и ч. 2 ст. 278 "Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна" Уголовного кодекса Украины.