Блокада "Л/ДНР": полиция расследует уже четыре уголовных дела (видео)

Так, 2 февраля следственным отделом Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий) по факту блокирования неустановленными лицами в камуфлированной одежде железнодорожного переезда, расположенного по ул. Корсуньского в г. Бахмуте Донецкой области, пишет Украинская правда со ссылкой на Нацполицию.

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С 7 февраля проводится досудебное расследование по факту захвата локомотива ЧМЕЗ-1835 на железнодорожном переезде, который расположен по ул. Корсунского в г. Бахмуте.

10 февраля следственным отделением Торецкого отделения полиции Бахмутського отдела полиции ГУНП в Донецкой области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 279 УК Украины по факту блокирования транспортных коммуникаций на железнодорожном переезде станции "Кривой Торец" в пгт. Щербиновка, г. Торецк Донецкой области.

11 февраля следственным отделением Торецкого отделения полиции внесено сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса по факту захвата электровоза РЛ8-1401 с 47 вагонами на станции Кривой Торец в смт. Щербиновка, г. Торецк Донецкой области.

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С целью полного, всестороннего и беспристрастного досудебного расследования в уголовных производствах создано следственно – оперативную группу, к которой привлечены работники Торецкого отделения полиции, Бахмутского отдела полиции и следственного управления ГУНП в Донецкой области.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенных уголовных правонарушений и злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам "ЛНР/ДНР" ветераны АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как вожаки т. н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его сообщении.

25 января ветераны АТО перекрыли железную дорогу Луганск – Попасная. 2 февраля ветераны АТО и активисты перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут Донецкой области.

6 февраля в Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли с "Л/ДНР". Впоследствии в полиции области заявили, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей возле Бахмута.

11 января участники блокады Донбасса перекрыли дорогу Ясиноватая – Константиновка.