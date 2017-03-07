В Днепре СБУ разоблачила руководство госпредприятия в растрате 3 млн гривен

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники ведомства выявили, что в 2014 году руководство государственного предприятия, которое занимается производством и ремонтом электровозов, перечислило 3 млн грн за ремонт двигателей частному предприятию, не имеющему специального технологического оборудования и необходимых специалистов. Вследствие чего двигатели не были отремонтированы, а деньги переведены на счета фиктивных предприятий и разворованы.

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Правоохранители отмечают, что при этом на данное время госпредприятие имеет задолженность по выплате заработной платы в размере 7 млн грн, которую руководство скрыло от контролирующих органов.

Как уточнили УНИАН в управлении СБУ в Днепропетровской области, вчера, 6 марта, во время обысков по месту жительства и работы подозреваемых чиновников правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию реально существовавших и фиктивных предприятий, электронные носители информации, банковские документы, подтверждающие преступную деятельность руководства госпредприятия, и материальные ценности, принадлежащие руководителю предприятия.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 175 (невыплата заработной платы) Уголовного кодекса Украины. Руководителю предприятия сообщено о подозрении в преступлении. Продолжается следствие.