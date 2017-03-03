Смертельный российский "Боярышник" добрался до Запорожья: изъяли партию на 2 миллиона (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления.

«Во время проведения выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения», - отмечается в сообщении.

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По оптовым ценам стоимость товара составляет более 2 млн грн, проинформировали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления источника происхождения выявленный продукции», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в России в конце 2016 года произошло массовое отравления «Боярышником». Число жертв отравления этим спиртосодержащим косметическим средством превысило 70 человек.