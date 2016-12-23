"Боярышник" косит россиян: жертвами концентрата для ванн стали уже 74 человека
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в российском Иркутске увеличилось до 74 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
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Ранее сообщалось о 72 смертельно отравившихся.
Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник". В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.