"Боярышник" косит россиян: жертвами концентрата для ванн стали уже 74 человека

09:26, 23 декабря 2016
Мир
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Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в российском Иркутске увеличилось до 74 человек.

Ранее было известно о 72 погибших / ТАСС, Кирилл Шипицин

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

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Ранее сообщалось о 72 смертельно отравившихся.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник". В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

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Теги: #смерть#отравление#боярышник