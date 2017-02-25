Парасюк в Бахмуте пытался с оружием ворваться в гостиничный номер журналиста, полиция открыла дело (фото, видео)

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, вчера, 24 февраля, около 23.50 в милицию от журналиста информационного агентства поступило сообщение о том, что в гостинице Бахмута народный депутат Украины пытается выломать дверь в его номер и угрожает. При этом в нарушение норм закона он находится в помещении с автоматом на ремне, без специального чехла.

«На месте работала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, факт задокументирован», - подчеркнули в полиции, при этом не называя фамилий участников конфликта.

Вместе с тем журналист Дзиндзя заявил, что к нему пытался ворваться в номер гостиницы в Бахмуте депутат Парасюк. «Сейчас ко мне в гостиницу Антлантик города Бахмут ломится Парасюк с толпой, грозится выломать дверь», - написал Дзиндзя вчера вечером на своей странице в Facebook

По данным правоохранителей, словесный конфликт начался, когда заявитель, житель Киева, сделал депутату замечание о недопустимости нарушения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

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С приездом полиции ссора закончилась, факт был зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, отмечается в сообщении.

Полицейские обнаружили у депутата Верховной Рады, который является владельцем зарегистрированного огнестрельного оружия, наградной пистолет «Форт-17» и охотничий промышленный нарезной карабин.

«Охотничье оружие находилось в открытом состоянии, на ремне, что является нарушением закона и влечет за собой ответственность», - заявили в полиции.

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, комментируя инцидент, отметил, что «у нас не Африка, у нас законом запрещено разгуливать с нарезным охотничьим оружием в городе, где могут пострадать мирные люди».

По факту нарушения правил обращения с зарегистрированным оружием проводится проверка, добавили в полиции.

Ранее Ляшко обвинил Парасюка в нападении на полицейского в Бахмуте, но тот это отрицал.