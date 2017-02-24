Во Львове 19-летний водитель сбил пешехода

Во Львове на улице Киевской легковушка сбила пешехода.

Как сообщили 032.ua в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области, 19-летний водитель легковушки Volkswagen Polo совершил наезд на 36-летнего пешехода, жителя Львова. Читайте такжеСмертельное ДТП на Львовщине: под колесами автобуса погиб пешеход Пострадавший с места ДТП госпитализированы в нейрохирургическое отделение с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, убойное ссадина левой лобной области». Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители, решается вопрос об открытии уголовного производства. Ранее на Днепропетровщине под колеса машины попала девятилетняя девочка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter