Полицейского, которого пулями ранил грабитель в Сумах, привезли в Киев

39-летний сержантом теперь будут заниматься специалисты центрального госпиталя Минобороны, сообщает ТСН.

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"Состояние стабильное", - заверил заведующий отделением реанимации Сумской областной больницы Сергей Бережной. Сейчас известно, что у правоохранителя прострелена шея, а еще одна пуля застряла между ребрами, и доставать ее сразу - опасно.

Тем временем официальные лица отчитываются, что у задержанного 41-летнего мужчины изъято настоящее удостоверение внештатного сотрудника СБУ, однако оно уже больше года недействительно. "Имел при себе огнестрельное оружие с глушителем. Изъят газовый баллон для подрыва банкоматов, шнуры и все оборудование", - рассказал руководитель полиции охраны в Сумской области Александр Кананков. "Открыто уголовное производство: покушение на кражу, покушение на убийство работника полиции при исполнении служебных обязанностей и хранения оружия", - добавил руководитель областной полиции Олег Григоров.