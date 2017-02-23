Прокуратура назвала имя заказчика похищения нардепа Гончаренко (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По словам Жученко, Кушнарев является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.

Как заявил прокурор, этот депутат лично планировал похищение Гончаренко из-за его проукраинской деятельности в регионе. По его словам, Кушнарев лично хотел нанести увечья Гончаренко.

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Как отметил нардеп Владимир Арьев, депутат Лиманского райсовета - отец погибшего в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 "антимайдановца". Целью похищения была месть.

Прокурор подчеркнул, что Кушнареву уже подписано и вручено подозрение.

Как сообщал УНИАН, к розыску депутата Гончаренко подключилась Служба безопасности Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.

Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Грынив ранее заявил, что Гончаренко похитили в Одессе среди белого дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».

Позже стало известно, что сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности в Одесской области задержали преступную группировку, которая планировала похищение и нанесение увечий Гончаренко.