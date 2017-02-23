В Раде просят правоохранителей создать специальный штаб в связи с похищением нардепа Гончаренко

Как передает корреспондент УНИАН, Грынив отметил, что произошло чрезвычайное происшествие. “В Одессе среди бела дня похищен неизвестными людьми народный депутат Украины Алексей Гончаренко”, - сказал он.

По словам Грынива, эта информация подтверждена, у него был разговор с прокурором области.

Грынив призвал руководство правоохранительных органов срочно создать "специальный штаб по такой кризисной ситуации".

Парубий заявил, что поддерживает требование Грынива. "Считаю, правоохранительные органы должны немедленно принять все необходимые меры для того, чтобы эта ситуация была решена, и прошу это оформить как обращение от председателя ВР, от парламента", - сказал он.

Также СБУ подтвердила факт похищения нардепа Гончаренко и подключилась к его розыску.