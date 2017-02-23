Украинские силовики спасли нардепа Гончаренко от похищения

15:52, 23 февраля 2017
Политика
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Сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности в Одесской области задержали преступную группировку, которая планировала похищение и нанесение увечий народному депутату (фракция «Блок Петра Порошенко») Алексею Гончаренко.

Гончаренко уже в безопасности / Фото УНИАН

Об этом на брифинге в Одессе сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

На вопрос, известно ли, где сейчас находится Гончаренко, прокурор ответил: "Да, он сейчас в безопасном месте и дает показания как потерпевший".

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Как сообщал УНИАН, к розыску депутата Гончаренко подключилась Служба безопасности Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток. 

Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Грынив заявил, что Гончаренко похитили в Одессе среди белого дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».

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Новость в сюжете: "Похищение" нардепа Гончаренко
Теги: #БПП#Гончаренко