Украинские силовики спасли нардепа Гончаренко от похищения

Об этом на брифинге в Одессе сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

На вопрос, известно ли, где сейчас находится Гончаренко, прокурор ответил: "Да, он сейчас в безопасном месте и дает показания как потерпевший".

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Как сообщал УНИАН, к розыску депутата Гончаренко подключилась Служба безопасности Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.

Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Грынив заявил, что Гончаренко похитили в Одессе среди белого дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».