"Сепаратисты-изуверы и история с Берлинской стеной": в БПП рассказали о версиях похищения Гончаренко

15:10, 23 февраля 2017
Политика
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток. 

Алексей Гончаренко, Facebook

Об этом сообщила нардеп от БПП Ольга Червакова, пишет "112 Украина".

"Подтвердила ГПУ. Сейчас от Юрия Луценко мы узнали, что, по его мнению, Алексея Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Эта информация сейчас проверяется. Я думаю, что сейчас самое главное - не поддаваться панике и чтобы правоохранительные органы создали рабочую группу или скоординировали свои действия с целью выяснения местонахождения народного депутата Алексея Гончаренко", - заявила Червакова.

Депутат от БПП Вадим Денисенко считает, что похищение связано с "акцией" Гончаренко у посольства Германии.

"Связано с Берлинской стеной, 1000%. Он занимал достаточно активную позицию в течение всей этой каденции. Поэтому, очевидно, все же надо смотреть в политическую плоскость. Больше никакой информации, которая может быть причиной или что сейчас происходит, к сожалению, нет", - заявил Денисенко.

Напомним, 8 февраля нардеп от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе (что они возможны до выведения с Донбасса российских войск) разрисовал фрагмент Берлинской стены, который находится у посольства Германии в Киеве.

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Напомним, что народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко похищен в Одессе. Это подтверждает прокуратура.

Во фракции БПП Гончаренко не видели со вчерашнего вечера

"Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где", - рассказал депутат фракции Борислав Розенблат.

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Депутат от БПП Александр Бригинец в Facebook сообщил, что Гончаренко вчера выехал на срочную встречу в Одессу.

"Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. В зале его нет... Телефон не отвечает... Прокуратура подтверждает, что, скорее всего, версия - похищение... Уверен, что это политическое преступление, и верю, что наши силовики не допустят непоправимого. Алексей, мы за тебя очень переживаем!" - пишет Бригинец.

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Новость в сюжете: "Похищение" нардепа Гончаренко
Теги: #похищение#Гончаренко