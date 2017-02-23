В Коломые горел палаточный городок 10-й горно-штурмовой бригады (фото, видео)
В Коломые Ивано-Франковской области горел палаточный городок 10-й горно-штурмовой бригады.
Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты ОГА.
Пожар возник около 5 утра 23 февраля.
По данным областного управления по вопросам гражданской защиты, сгорели 15 таких палаток, еще 15 удалось спасти.
Информации о пострадавших пока нет.
В соцсетях пишут, что во время пожара были слышны взрывы.
Пресс-офицер 10 ОГШБ Юрий Лелявский рассказал местному изданию "Зеркало.Медиа", что причиной пожара стало короткое замыкание в одной из палаток.
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По его словам, незначительные травмы (легкие ожоги рук) получили более пяти военных, которые забирали личные вещи и часть имущества, технику. Быстрое распространение пожара спровоцировал сильный ветер. Никаких взрывов не было, заявил военный.