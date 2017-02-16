Черный дым над Одессой: в промзоне горит резина (фото, видео)
14:40, 16 февраля 2017Политика
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Черный столб дыма поднялся в районе Заставы.
Дым поднялся в районе Залога / фото из соцсетей
В Одессе в промзоне произошел пожар – там загорелись резина и мусор. Как пишет Depo.Одесса, о пожаре сообщили очевидцы.
фото из соцсетей
Отмечается, что общая площадь пожара в районе Заставы составляет 40 кв. м.
фото из соцсетей
Сообщается, что черный столб дыма можно увидеть почти из всех районов города.
Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе на улице Дача Ковалевского неизвестные подожгли автомобиль Lexus GS. В его салоне обнаружили тело бизнесмена с признаками насильственной смерти.
Инцидент произошел во второй половине дня 15 февраля. На место прибыли сотрудники ГСЧС и полиции.
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