Черный дым над Одессой: в промзоне горит резина (фото, видео)

В Одессе в промзоне произошел пожар – там загорелись резина и мусор. Как пишет Depo.Одесса, о пожаре сообщили очевидцы.

Отмечается, что общая площадь пожара в районе Заставы составляет 40 кв. м.

Сообщается, что черный столб дыма можно увидеть почти из всех районов города.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе на улице Дача Ковалевского неизвестные подожгли автомобиль Lexus GS. В его салоне обнаружили тело бизнесмена с признаками насильственной смерти.

Инцидент произошел во второй половине дня 15 февраля. На место прибыли сотрудники ГСЧС и полиции.