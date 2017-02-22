В Харькове вспоминают жертв теракта у Дворца спорта (видео)

Об этом сообщает ТСН.

К месту, где прогремел взрыв, пришли около двух сотен человек.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова произошел взрыв, впоследствии квалифицированный как теракт. В результате теракта погибли 4 человека и 9 получили ранения. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления.