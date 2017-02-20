Во Львове жители крупнейшего района города остались без отопления

16:45, 20 февраля 2017
Происшествия
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Из-за аварии тысячи львовян замерзают в собственных домах.

Фото УНИАН

Во Львове жители крупнейшего района города остались без отопления из-за аварии на трубопроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает ТСН.

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"Сегодня на трубопроводе на проспекте Красной Калины (Верхний Шувар) произошла авария на трубопроводе. На время ликвидации аварии приостановлена подача теплоснабжения жителям Сыхова и части Нового Львова", - говорится в сообщении. 

Как пообещали в компании, подача теплоснабжения будет возобновлена сегодня, 20 февраля, до 18.00. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО многие украинские города могут остаться без отопления.

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Теги: #авария#Львов#отопление