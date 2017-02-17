Руководителя Фонда соцзащиты инвалидов задержали за вымогательство 700 тысяч гривень (фото)
17:06, 17 февраля 2017Происшествия
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Правоохранители задержали за вымогательство главу Фонда социальной защиты инвалидов при Министерстве социальной политики Украины.
Злоумышленника задержали с поличным / facebook.com/LlutsenkoYuri
Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
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"ГСУ ГПУ вместе со службой К СБУ зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения. Эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов", - написал он.
Эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на поддержку инвалидов / facebook.com/LlutsenkoYuri
Отмечается, что сегодня злоумышленника задержали с поличным.
Ранее в Киеве чиновник Гоструда погорел на взятке в 112 тысяч гривень.
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