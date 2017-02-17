В Харькове по подозрению в убийстве 6-летней девочки задержали ее отчима

В Харькове правоохранители задержали 27-летнего мужчину по подозрению в убийстве 6-летней девочки. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя руководителя местной прокуратуры Владислава Грюка, информация о смерти ребенка поступила к медикам утром 16 февраля.

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В прокуратуре отметили, что, по словам родителей ребенка, девочка была одна в комнате и случайно потянула на себя телевизор. Якобы вследствие несчастного случая техника упала на ребенка. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть и вызвали на место происшествия правоохранителей.

Эксперты установили, что причиной смерти ребенка не мог быть телевизор. На теле ребенка обнаружили синяки многодневной давности.

«Уже в первые часы следствия мы установили, что причиной смерти ребенка стало жестокое избиение. Отчим избил дочь. Свои действия он объяснил тем, что «она плохо себя вела». Все это время девочке было плохо, однако родители не вызвали врачей и не оказывали ей медицинскую помощь», - отметил Грюк.

Сейчас проверяется информация о том, что мужчина систематически употреблял наркотики. Со слов сожительницы, он нигде не работал, постоянно избивал ее и детей. Кроме погибшей, в семье есть двухлетняя девочка.

Сейчас отчим задержан. Харьковская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении харьковчанину по факту п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Прокуратура готовит ходатайство в суд, в котором поднимет вопрос о содержании под стражей на время проведения расследования. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.